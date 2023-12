LIVE Snowboardcross | Cervinia 2023 in DIRETTA | il solo Visintin avanza ai quarti Tocca ora a Michela Moioli

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:35 E’ il momento dell’ultimo ottavo di finale maschile. Questi gli atleti al cancelletto di partenza: Eguibar (ESP) Bichon (CAN) Pachner (AUT) Pare (USA) Hughes (AUS) Winters (USA) 10:34 Nessun problema per Cameron Bolton. L’australiano si aggiudica la batteria davanti al francese Chollet ed all’elvetico Koblet. 10:33 Penultima batteria maschile. Questa la composizione: Koblet (SUI) Bolton (AUS) Chollet (FRA) Haemmerle L. (AUT) Leleu (FRA) Houser (CZE) 10:32 Prima posizione per il tedesco Beckaus, che taglia il traguardo dinanzi all’australiano Lambert e lo spagnolo Romero. 10:31 Noooo…Sommarivala coda della tavola di Lambert ed esce di scena. Contingente italiano che si riduce aldopo gli ottavi di finale. 10:29 E’ il momento di Lorenzo ...