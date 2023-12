LIVE Snowboardcross | Cervinia 2023 in DIRETTA | gli azzurri puntano al podio Ottavi maschili dalle 10 15

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della tappa di Coppa del Mondo di Snowboardcross di ... (oasport)

14.16 Termina qui la DIRETTA LIVE delle prove individuali della prima tappa di Coppa del Mondo di ... (oasport)

14.04 Eliot Grondin ha rischiato di essere beffato alla fine dopo una giornata sempre in testa, a partire ... (oasport)

13.43 Koblet vince la seconda semi final e davanti a Eguibar, che ha approfittato dell'errore di Le Ble ... (oasport)

13.34 Prima posizione per Moioli !! L'azzurra domina la prima semifinale e chiude davanti a Jana ... (oasport)

LIVE Snowboardcross Les Deux Alpes 2023 in DIRETTA : Moioli vince il proprio quarto e si qualifica in semifinale. Avanzano Sommariva e Visintin

13.11 Le due francesi sono al momento in testa, ma Zerkhold non molla. 13.10 Pereira De Sousa Mabileau si ... (oasport)