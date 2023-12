LIVE Snowboardcross | Cervinia 2023 in DIRETTA | finale amara e quinto posto per Michela Moioli Vittorie di Siegenthaler ed Haemmerle

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:38giornata per i colori azzurri, che devono accontentarsi della quinta posizione di. Ben più pesante il bilancio per la squadra maschile, che ha portato ai quarti diil solo Omar Visintin, poi eliminato. 11:36 Ed invece per un soffio vince Alessandro. Sedicesima vittoria per l’austriaco di madre italiana, che non vinceva dal dicembre 2022. Secondoper l’australiano Lambert, terzo il canadese Grondin. 11:35tiratissima, con un arrivo al fotofinish che coinvolge tre protagonisti. Potrebbe averla spuntata l’australiano Lambert. 11:34 Solita partenza a razzo per Chollet, seguito da Hammerle e Grondin. 11:32 Ora la finalissima maschile. Al ...