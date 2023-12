LIVE Snowboard | PGS Cortina 2023 in DIRETTA | iniziano gli ottavi di finale femminili

Leggi su oasport

18.05 Buono lo start della nipponica. 18.04 Arrivano ex aequo al traguardo Hofmeister e Dekker, ma si qualifica la tedesca per i quarti in virtù del miglior tempo in qualifica. Ora è il momento di Miki-Jenny. 18.04 Le due atlete sono alla pari al primo intermedio. 18.03 Terzo ottavo che vedrà affrontarsi Hofmeister e Dekker. 18.02semplicemente perfetto per Zogg, che ha la meglio sulla teutonica e vola ai quarti dove sfiderà Maderova. 18.02 Buon avvio per Hochereitter, avanti al primo rilevamento. 18.01 Passa Maderova, eliminata la 50enne austriaca per 64 centesimi. Adesso Hochereitter-Zogg. 18.01 Riegler è in ritardo al secondo intermedio. 18.00 SI PARTE! 17.59 Tutto pronto per il via degli, si parte con Riegler-Maderova. 17.57 Come ...