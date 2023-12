LIVE Snowboard | PGS Cortina 2023 in DIRETTA | gli azzurri ci riprovano dopo la doppietta di Carezza

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel PGS in programma aD’Ampezzo per la Coppa del Mondo-2024 di. Appuntamento importante per gli specialisti del parallelo che,la tappa didisputata nel passato giovedì, avranno un’altra chance per poter ottenere un buon risultato nella giornata di oggi. Attesa in casa Italia in campo maschile. Glihanno fatto vedere di essere sul pezzo nella gara disputata due giorni fa, ottenendo una straordinariacon Maurizio Bormolini e Edwin Coratti. Sulle nevi di casa, gli italiani vorranno cercare di conquistare il podio per mantenere caldo il momento ...