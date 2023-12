LIVE Snowboard | PGS Cortina 2023 in DIRETTA | Dalmasso e Coratti ai quarti tra le donne | ora tocca agli uomini

(Di sabato 16 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.21 Adesso è il momento di Promegger-Mastnak. 18.21 PASSA ANCHE BAGOZZA! L’azzurro commette un errore gravissimo all’inizio, ma rimedia con un’ottima gara e si qualifica per idi finale! 18.20 Non finiscono le emozioni azzurre, adessoa Daniele Bagozza che sfiderà Yankov. 18.20 PASSA FISCHNALLER! Senza problemi il classe 1980 vola aidove incrocerà Bormolini. 18.19 Sba molto Pink dopo lo start, Fischnaller si invola verso la vittoria. 18.18 Ora è la volta del capitano azzurro, Roland Fischnaller, il quale se la vedrà con Pink. 18.18 SI! PASSA BORMOLINI! Il coreano gliel’ha resa dura, ma il leader della generale supera il turno per soli 6 centesimi. 18.18 Partenza alla pari per i due atleti, forza Maurizio! 18.17 E’ il ...

Elisa annuncia il concerto di Natale per l'ambiente e uno stop di due anni

... l'album nato dal progettodi An intimate night, un disco registrato in presa diretta dagli ... "Mi fermo per un po', mi darò allo" Ma ora Elisa ha anche annunciato: " Mi fermerò anche per ...

FUORI PISTA A BORMIO: SCIATORE SOCCORSO, MA SANZIONATO DALLA POLIZIA DI STATO

Nel pomeriggio di ieri, nel comprensorio sciistico di Bormio, il personale della Polizia di Stato impiegato nel servizio di Sicurezza e Soccorso in Montagna, ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE del PGS in programma a Cortina D'Ampezzo per la Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard.