LIVE Sci di fondo | Skiathlon Trondheim 2023 in DIRETTA | neve durissima in Norvegia | Andersson prova ad andarsene Karlsson già “scoppiata”

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.23 Terzetto al comando, con 6/7? di vantaggio sul resto del gruppo di testa. SonoBrennan e Slind. 11.22 Perde già terreno prezioso Frida, in zona Ganz. 11.21 Ha preso qualche metro la svedese campionessa mondiale a Planica. Slind e Brennanno a ricucire. 11.20un azione una svedese, ovviamente Ebba. 11.18 Già si staccano alcune atlete, inal gruppo. C’è una discesa veramente ostica, con pochissimo spazio. Diciamo la verità, il tracciato ci stuzzica in vista Mondiali. Peccato la “nevaccia” odierna. 11.17 Siamo al 2.5. Al 3.9 ci sarà un bonus point. Punti di Coppa del Mondo per chi taglierà il traguardo per prima a scalare fino alla ...