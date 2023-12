LIVE Sci di fondo | Skiathlon Trondheim 2023 in DIRETTA | inizia la prova maschile

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.15 SI PARTE!LO! 13.14 Un minuto al via della gara. 13.11 Gli atletino a schierarsi ai blocchetti di partenza. Fa abbastanza caldo a, visto che la temperatura dell’aria si aggira sui 7°C. 13.08 Italia che si presenterà a ranghi ridotti in questa gara. Dei cinque atleti iscritti, Francesco De Fabiani ed Elia Barp hanno deciso di non partire debilitati dall’influenza. Considerata anche l’assenza di Federico Pellegrino, già rientrato in Italia, i soli Davide Graz, Paolo Ventura e Simone Daprà saranno al via per i colori azzurri. L’obiettivo per i tre italiani sarà quello di lottare per le prime trenta posizioni. 13.03 I favoriti per la gara non possono non essere i norvegesi. Grande ...