LIVE Sci di fondo | Skiathlon Trondheim 2023 in DIRETTA | Andersson vince facile | Diggins 2ª batte Heidi Weng 3ª Ganz 25ª | Comarella 29ª

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.00 Finisce qui! Ebbasi conferma la fondista distance migliore del mondo. 11.58 Parte in salitale sta dietro, crolla Carl. 11.57 Al 18.7 Carl, di cui colpevolmente non abbiamo dato conto, guida il gruppo “2° posto”. Attenzione anche a lei per la volata. 11.56 Si può dire?è un impianto meraviglioso! Le prime 5 tappe di Coppa sono state tutte in luoghi sacri dello sci nordico, e questo ci piace. Poi ci sposteremo a Dobbiaco, Val mustair e Val di Fiemme per il Tour de Ski. 11.55 Le inseguitrici hanno chiaramente capito che per la vittoria non ce n’è. Si giocheranno il 2° posto in volata. Le indiziate son, vediamo Slind. 11.54 Le azzurre tengono in 25ª e 28ª ...