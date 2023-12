LIVE Sci di fondo | Skiathlon Trondheim 2023 in DIRETTA | a quattro giri dal termini Klaebo conduce la gara | azzurri lontani

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.30 Concluso anche il secondo dei seiprevisti.passa per primo ai 6.6 km davanti a Musgrave, Amundsen e Halfvarsson, risale la china anche Toenseth. Graz è 30mo a 20? dalla vetta, rimangono fuori dai 40 Daprà e Ventura. 13.28 Nelle prime dieci posizioni si notano anche l’austriaco Mika Vermulen, il tedesco Friedrich Moch e lo svedese Jens Burman. 13.27 Musgrave cerca di rompere gli indugi. Il britannico passa in testa ai 4.7 km con un piccolo margine di vantaggio. Graz è 31mo a 14.2? dalla testa, Daprà e Ventura sono rispettivamente 45mo e 46mo. 13.26 Iniziano a fare fatica Ventura e Daprà: i duesi staccano ed escono dai primi 40. 13.24comanda sempre laai 3.9 km davanti al connazionale ...