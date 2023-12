LIVE Sci alpino | Discesa Val Gardena 2023 in DIRETTA | Dominik Paris conquista la Saslong! L’Italia maschile vince dopo quasi 2 anni

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLALADELLAFEMMINILE DI VAL D’ISERE DALLE 10.30 13.45: Così i piazzamenti degli altri azzurri: 33 ALLIOD Benjamin Jacques ITA 2:01.96 +2.12 50 MOLTENI Nicolo ITA 2:03.38 +3.54 56 ZAZZI Pietro ITA 2:03.98 +4.14 57 BOSCA Guglielmo ITA 2:04.11 +4.27 13.44. Siamo alla fine, manca l’ultimo atleta. Questa la classifcia finale dellalibera di Val: 1ITA 1:59.84 2 KILDE Aleksander Aamodt NOR 2:00.28 +0.44 3 BENNETT Bryce USA 2:00.44 +0.60 4 SARRAZIN Cyprien FRA 2:00.49 +0.65 5 CRAWFORD James CAN 2:00.51 +0.67 6 ALLEGRE Nils FRA 2:00.71 +0.87 7 CASSE Mattia ITA 2:00.76 +0.92 7 ODERMATT Marco SUI ...