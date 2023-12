LIVE Sci alpino | Discesa Val Gardena 2023 in DIRETTA | azzurri a caccia del colpaccio sulla Sasslong!

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLALADELLAFEMMINILE DI VAL D’ISERE DALLE 10.30 11.33: Occhio anche a possibili sorprese, come quella dell’americano Bryce Bennett nel 2021, che si è ripetuto giovedì mettendo in fila i due super favoriti Kilde e Odermatt. 11.30: Chi ha vinto nella passata stagione è l’austriaco Vincent Kriechmayr, altro nome ovviamente da tenere in considerazione, proprio come i connazionali Daniel Hemetsberger ed Otmar Striedinger, senza dimenticare gli altri svizzeri Niels Hintermann e Stefan Rogentin o il canadese James Crawford. 11.27: Il norvegese ha già messo il suo nome nell’albo d’oro per cinque volte ed è sicuramente l’uomo da battere. Dietro a Kilde c’è davvero un foltissimo gruppo di atleti ...