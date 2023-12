LIVE Sci alpino | Discesa Val d’Isere 2023 in DIRETTA | svizzere davanti in attesa di Brignone e Goggia

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLAA CHE ORA PARTE SOFIALADELLADELLA VAL GARDENA DALLE 11.45 10.49 Lie non riesce ad incidere in questo avvio di stagione. Al quarto intermedio paga 72 centesimi. 10.48 Puchner chiude quarta a 1.03. Attenzione ora alla giovane norvegese Kajsa Vickhoff Lie. 10.47 Brutto errore di Puchner sull’arrivo di un salto, è costretta a frenare per ritrovare la traiettoria ideale. 10.47 0.12 di vantaggio per Puchner al secondo intermedio, ma è dietro di 0.12 al terzo. 10.45 Niente da fare, ormai Lara Gut-Behrami infa fatica. Chiude quarta a 1.07. Da adesso avremo una serie di atlete in grado di vincere, a partire dall’austriaca Mirjam Puchner. 10.45 ...