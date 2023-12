LIVE Sci alpino | Discesa Val d’Isere 2023 in DIRETTA | niente podio per Goggia e Brignone | colpa della pista

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZAA CHE ORA PARTE SOFIALAVAL GARDENA DALLE 11.45 11.20 L’austriaca Christine Scheyer è 16ma a 1.53. 11.19 Pensate che Flury, campionessa del mondo di, in Coppa del Mondo non aveva mai vinto in questa specialità. Fino ad oggi… 11.18 Marta Bassino è sedicesima a 1.54. Non è la sua, ma domani andrà meglio in superG. 11.17 Bassino è dietro 1.05 al secondo rilevamento. Pazzesco, ma non è una sorpresa, purtroppo. 11.16 Solite difficoltà per Nicol Delago quando c’è da condurre gli sci in curva. Chiude 16ma a 1.57. Vediamo ora Marta Bassino: chiaramente sui ...