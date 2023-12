LIVE Sci alpino | Discesa Val d’Isere 2023 in DIRETTA | inizia la gara | Sofia Goggia ha il raffreddore

Leggi su oasport

10.33 Bene Haehlen sui curvoni, 0.54 di vantaggio al quarto rilevamento. 10.32 Al primo intermedio Haehlen paga 6 centesimi. Al secondo è avanti 0.08. 10.31 1'44?86 per Mowinckel. Tocca alla svizzera Joana Haehlen. 10.30 Primi 33 secondi di puro scorrimento, si rimane sempre in posizione aerodinamica. 10.30ta ladi Valcon Ragnhild Mowinckel in pista. 10.27 Cielo terso in Val, c'è davvero tanta neve quest'anno sulle Alpi. 10.26 Il manto della pista è ghiacciato, dunque il tempo si potrà ...