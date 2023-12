LIVE Napoli-Cagliari | Formazioni Ufficiali | c’è Cajuste | Natan ancora terzino

Leggi su napolipiu

(Di sabato 16 dicembre 2023), la diretta dellla sfida tra gli azzurri di Mazzarri e i sardi guidati dall’ex Ranieri:, Cronaca e gol. Allo Stadio Diego Armando Maradona, ilsi appresta ad affrontare ilin una sfida cruciale per la 16^ giornata di Serie A. Dopo le recenti sconfitte in campionato contro Inter e Juventus, la squadra di Walter Mazzarri cerca riscatto, mentre ilspera di non essere solo una comparsa.(4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus,; Anguissa, Lobotka,; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia A disp.: Contini, ...