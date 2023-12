LIVE – Cosenza-Parma 0-0 | Serie B 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ladi, match valido per la diciassettesima giornata di. Da una parte i calabresi in crisi di risultati ma con una classifica rassicurante, dall’altra la capolista ducale che vuole dare un altro segnale in chiave promozione. Al San Vito-Marulla tre punti pesantissimi in palio. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 16.15 di sabato 16 dicembre. DOVE VEDERE LA GARA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH(3-5-2) 1 Micai; 13 Meroni, 23 Venturi, 6 Fontanarosa; 3 Rispoli, 98 Zuccon, 42 Voca, 34 Florenzi, 27 Martino; 30 Mazzocchi, 9 Tutino. In panchina; 77 ...