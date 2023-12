LIVE – Catania-Modena 18-17 | Superlega 2023 2024 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 16 dicembre 2023) Latestualedi Farmitalia-Valsa Group, partita valevole per la decima giornata di andata delladimaschile. La formazione di Cezar Douglas Silva, fanalino di coda della classifica, vuole sfruttare il campo di casa per salire di colpi e strappare qualche punto. Dall’altra parte della rete ci sono i canarini di Francesco Petrella, reduci dal grande successo contro Trento e a caccia di altri tre punti per migliorare la sesta posizione. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 16 dicembre al Paladi. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale ...