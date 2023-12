LIVE Biathlon | Inseguimento maschile Lenzerheide in DIRETTA | J Boe preciso e in testa | Bionaz senza errori al primo poligono

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.53: Al km 4.2 J. Boe davanti, a 31? Doll, a 46? Laegreid e Kuehn, a 53? Nawrath 14.51: Al km 3.3 J. Boe davanti, a 26? Doll, a 40? Laegreid e Kuehn, a 1’27”a 1’27” in un gruppo 14.50: Un errore per Hofer e Zeni, zero di Braunhofer 14.49: Non sbagliae riparte a 1’22”, treper Giacomel che perde tanto terreno 14.48: Laegreid non sbaglia, un errore per Horn e Nawrath 14.47: J. Boe non. sbaglia e riparte, un errore per Doll 14.46:14.44: AL km 1.7 Doll e J. Boe, a 28? Nawrath, a 33? Horn, Laegreid, Kuehn,e Giacomel a 1’19” 14.42: Al km 0.8 Doll e J. Boe assieme, a 30? Nawrath, a 35? Horn e Laegreid, azzurri in un gruppone al 17mo posto a 1’22” 14.40: Partiti Doll e ...