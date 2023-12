LIVE Biathlon | Inseguimento femminile Lenzerheide in DIRETTA | Braisaz-Bouchet domina la gara Vittozzi sbaglia molto ma guadagna su Tandrevold

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’MASCHILE DIDALLE 14.40 13.15 Quattordicesima posizione per, che precede. 13.14 Arriva ora Haecki-Gross in undicesima posizione. 13.14 Quinta posizione per Elvira Oeberg, chepunti nella generale. 13.13 Terzo posto per Skogan, autrice di un grandissimo ultimo giro, in cui non ha perso nulla da Preuss. 13.13 Seconda posizione per Simon a 25.2? dalla connazionale. Le due si salutano con un pugnetto, nonostante le tensioni che ci sono tra le due. 13.12 Vittoria per! La transalpina è stata la padrona di questa, essendo sempre in prima posizione. 13.12 ...