L’Inter ‘ricicla’ un attaccante? Da Ausilio consiglio per adattarne uno – TS

Leggi su inter-news

(Di sabato 16 dicembre 2023) Appare evidente agli occhi di tutti la non garanzia delle riserve in attacco ai due titolarissimi di Inzaghi. Spunta l’idea disu un riciclo percome quinto, riportata da Tuttosport. ATTACCO DA SISTEMARE – L’attacco delè al completo e non va stravolta la rosa durante il mercato invernale. Questa è una prerogativa a cui si è spesso attenuto Piero. Il direttore sportivo ha reso nota la volontà del club di voler intervenire sul mercato soltanto nel ruolo di esterno destro, causa l’operazione di Juan Guillermo Cuadrado. Il parco attaccanti non subirà modifiche durante la stagione in corso, almeno stando alle sue parole di ieri. Se è vero che per Simone Inzaghi ci siano Alexis Sanchez e Marko Arnautovic come alternative ai titolarissimi Lautaro Martinez e Marcus ...