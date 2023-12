L’intelligenza articifiale può combattere l’abbandono scolastico

Leggi su panorama

(Di sabato 16 dicembre 2023) Può l’Iauniversitario? Con il mio gruppo di ricerca del Politecnicodi Milano abbiamo lavorato persviluppare un algoritmo di machine learning che sapesse predire, in anticipo, gli studenti universitari del primo anno del nostro ateneoche avrebbero abbandonato gli studi. Tale algoritmo, che ha dimostrato di saper funzionare molto bene, con una sensibilità superiore all’85% (siamo stati cioè in grado di predire almeno l’85% degli studenti che hanno effettivamente abbandonato), rientra nella categoria della cosiddetta Intelligenza artificiale. Abbiamo impiegato dati che, per ciascuno studente, descrivono le caratteristiche individuali (genere, età, provenienza geografica, situazione economica della famiglia di origine, ecc.), il percorso di studi nelle scuole superiori, il punteggio all’esame di ammissione al Politecnico e i ...