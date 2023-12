Lille-Paris Saint Germain domenica 17 dicembre 2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati Fonseca ritrova David | Luis Enrique in emergenza

(Di sabato 16 dicembre 2023) Si chiude il sedicesimo turno e ildi, reduce da una qualificazione al turno successivo di Champions con grande fatica, può già da oggi festeggiare il titolo d’inverno battendo in trasferta ildi. I Dogues non hanno avuto grossi problemi a blindare la qualificazione in Conference League battendo i faroesi del Klaksvik nell’ultimo turno, blindando un primo InfoBetting: Scommesse Sportive e

In quello che sarà il 100° incontro tra le due squadre in tutte le competizioni, il Lille ospiterà il Paris Saint-Germain allo Stade Pierre-Mauroy ... (sport.periodicodaily)

Luis Enrique: "Capisco Mbappé ma prendere gol col Milan in vantaggio sarebbe stato ridicolo"

...(BVB) at the Parc des Princes stadium inon September 19, 2023. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) La conferenza stampa di Luis Enrique, allenatore del Psg. Domani sera il Psg sarà ospite del, ...

LOSC - PSG : les compos (20h45 sur Amazon Prime Vidéo)

16e journée de Ligue 1 : La compo du Lille OSC : Chevalier - Diakité, Yoro, Alexsandro, Ismaily - Bentaleb, André - Zhegrova, Angel Gomes, Gudmundsson - Yazici. Supporters du LOSC, voici votre composi ...

Lille-PSG: minuto per minuto

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria, assistenza e contatti. Tutti i marchi Sk ...