Liga 2023 2024 | vittoria roboante dell’Athletic Bilbao | Atletico Madrid al tappeto

(Di sabato 16 dicembre 2023)nel match della diciassettesima giornata dellacontro un deludente. Al San Mames i baschi giocano una partita di grandissimo cuore e intensità, reagendo all’errore dal dischetto nel primo tempo da parte di Sancet. Nella ripresa, infatti, i padroni di casa si scatenano e la sbloccano con Guruzeta, per poi raddoppiare al 64? con un eurogol da parte di Nico Williams. Brutto ko per i colchoneros, che restano fermi al terzo posto a quota 34 punti, mentre salgono a quota 32 i ragazzi di Valverde e irrompono ora al quinto posto. L’Athleticapproccia benissimo nel primo tempo e al 35? ha la grande occasione dal dischetto: Sancet, però, sbaglia dagli ...

Filipe Luis: "Simeone chiamava Messi 'il nano', metteva quattro giocatori a marcarlo"

A Charla Podcast: "Non lo chiamava mai per nome, lo faceva per spingerci a non avere paura di lui. Lo marcavamo in quattro, ma era inutile" Madrid (Spagna) 23/04/2017 -/ Real Madrid - Barcellona / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: Lionel Messi Filipe Luis, ex difensore dell'Atletico Madrid, a Charla Podcast ha raccontato durante quanto fosse difficile ...

