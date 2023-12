Legge di bilancio | voto di fiducia previsto il 22 dicembre Cosa cambia per la scuola? Le ultime novità

Regime forfettario 2024, come funziona Requisiti e novità: fattura elettronica obbligatoria per tutti

Regime forfettario 2024 , soglie d'accesso invariate per le partite IVA . Ladi2024 lascia a 85.000 euro il limite di ricavi o compensi per l'applicazione della flat tax del 15 per cento , così come gli ulteriori requisiti previsti. Confermata anche la soglia ...

Le misure sulla casa nella prossima Legge di Bilancio 2024: le novità su Imu, mutui e affitti brevi Fanpage.it

Entro quando deve essere approvata la Legge di Bilancio 2024 Si avvicina il rischio dell'esercizio provvisorio Informazione Fiscale

REGIONE: APPROVATA IN GIUNTA LEGGE DI STABILITA’ E BILANCIO DI PREVISIONE, 14 MILIARDI IN TRE ANNI

L’AQUILA – Nella seduta di ieri pomeriggio, 15 dicembre, la Giunta ha approvato Legge di Stabilità Regionale per il 2024 ed il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2024/2026, i più impor ...

Mutui prima casa, cosa cambia con gli emendamenti alla Legge di Bilancio 2024

Novità in arrivo per i mutui prima di casa: ecco le proposte contenute negli emendamenti alla Legge di Bilancio 2024.