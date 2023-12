Lecce | Ramadani | 'Dedico il gol a mia moglie Ora mi concentro sulla stagione | poi penserò a Italia-Albania'

Lecce (ITALPRESS) – Il veleno nella coda per un Frosinone che non avrebbe meritato la sconfitta per quanto prodotto e un Lecce che non avrebbe ... (liberoquotidiano)

LECCE - Con un gol di Ramadani (deviato in maniera decisiva da Monterisi) il Lecce ha centrato all'89' la vittoria contro il Frosinone. Il risultato finale maturato al Via del Mare è stato di 2 a 1: ...

Il Lecce torna al successo in campionato battendo per 2 a 1 in casa il Frosinone. Gol vittoria di Ramadani. Per la formazione salentina ora sono 20 i punti in classifica. Lecce in vantaggio al 11esimo ...