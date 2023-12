Lecce-Frosinone | probabili formazioni | torna Krstovic titolare

(Di sabato 16 dicembre 2023) Questo pomeriggio in campo in Serie A la sfida tra, ecco lecon le scelte di D’Aversa e Di Francesco Questo pomeriggio in campo in Serie A la sfida tra, ecco lecon le scelte di D’Aversa e Di Francesco.(4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani, Oudin; Strefezza,, Banda.. Allenatore: D’Aversa.(4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Oyono; Brescianini, Barrenechea, Garritano; Soulé, Cheddira, Ibrahimovic. Allenatore: Di Francesco.

Lecce - Frosinone Calcio

Si gioca al 'Via del Mare' con inizio alle 15. Il Lecce ospita nell'anticipo di serie A la rivelazione del campionato ed è alla ricerca della vittoria dopo quattro pareggi consecutivi.

Oggi alle 15:00 si gioca Lecce-Frosinone. La sfida mette di fronte due piccole del campionato di Serie A che però, grazie a un avvio 'on fire', sono riuscite a staccarsi dalla zona salvezza.

Poche ore separano il secondo scontro diretto consecutivo per i ragazzi di mister D'Aversa. Alle ore 15:00, al Via del Mare, andrà in scena Lecce-Frosinone.