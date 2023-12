Lecce-Frosinone | Di Francesco | “Loro più bravi a concretizzare”

(Di sabato 16 dicembre 2023) “hanno concretizzato quello che hanno creato, mentre noi siamo stati menosotto quell’aspetto. Nel secondo tempo potevamo fare meglio in alcune situazioni. Abbiamo commesso degli errori, il primo è nato da una nostra sbavatura. Siamo statia reagire, pur commettendo qualche errore, ma abbiamo fatto bene contro una squadra molto in forma”. Lo ha detto il tecnico del, Eusebio Didopo la sconfitta per 2-1 contro ilal Via del Mare. Poi un commento sui singoli: “Brescianini è stato il migliore, è in crescita e la sua è stata una gran partita. Soulé deve imparare in certi momenti della gara a fare un tocco in meno e a velocizzare le giocate. Deve essere più bravo nelle scelte finali”. Dinon vuole focalizzarsi sul ...

