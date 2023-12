Lecce-Frosinone 2-1 Calcio serie A

Leggi su noinotizie

(Di sabato 16 dicembre 2023) Vantaggio delcon gol di Piccoli. Pareggio su rigore del, marcatore Caio Jorge. Ciò nel primo tempo. A tre minuti dalla fine il vantaggio dei padroni di casa, con tiro da lontano di Ramadani. Al termine di una bella partita nonostante le condizioni meteorologiche non favorevoli (vento, in particolare) i pugliesi tornano meritatamente alla vittoria dopo quattro pareggi consecutivi. In classifica del campionato diA ilè ora a metà graduatoria, quota 20 punti, uno in più proprio rispetto al. L'articolo2-1 A proviene da Noi Notizie..