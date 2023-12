Leader Ue divisi pure sulla crisi mediorientale Nelle conclusioni del Consiglio salta qualsiasi riferimento al conflitto

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 16 dicembre 2023) Che il vertice europeo, che si è concluso ieri, non fosse tra i più semplici si era già abbondantemente detto alla vigilia. Ma forse nessuno avrebbe immaginato un fiasco così completo. Non c’è stato solo il flop sul bilancio comunitario col veto e i ricatti dell’Ungheria ma iUe non sono stati in grado neanche di mettersi d’accordo su una versione unica sul Medio Oriente. Cosìdeleuropeo non c’è un capitolotragedia. Tra i membri del“ci sono diverse sensibilitàpausa umanitaria o il cessate il fuoco. Ma questo tema non deve nascondere l’essenziale, che è la determinazione comune e condivisa di essere mobilitati sul piano umanitario” e “del processo politico per arrivare alla ...