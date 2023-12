Le star piangono Lorenzo Riva | dall’alta moda agli abiti da sposa

Leggi su quifinanza

(Di sabato 16 dicembre 2023) Grave lutto nel mondo dellaper la scomparsa di uno degli stilisti più amati,, le cui creazioni hanno fatto sognare intere generazioni. Nato a Monza il 3 ottobre 1938, si è spento all’ospedale San Gerardo, nella città brianzola in cui era nato, a 85 anni.è stato tra i grandi creatori di altae nome di riferimento per il mondo deglida. La mente creativa dello stilista nel corso degli anni ha ideatoper personaggi famosi del jet set e dello spettacolo come Isabella Rossellini, Penelope Cruz, Emmanuelle Seigner, Whitney Houston, Jerry Hall, Chiara Mastroianni e Ivana Trump. Dalle origini al successosin da bambino si interessa di, seguendo la madre, una mannequin ...