Le proteste in Israele dopo l’uccisione di tre ostaggi da parte dell’esercito

(Di sabato 16 dicembre 2023) Tre israeliani sono stati uccisi per errore durante combattimenti nella Striscia di Gaza: centinaia di persone sono scese in strada

Israele uccide tre ostaggi per errore. Proteste alle basi militari di Tel Aviv

Gaza,uccide tre ostaggi per errore 'Tre ostaggi uccisi per errore dalle forze israeliane a Shujaiyeh'. Lo rende noto il portavoce delle Forze armate israeliane. Gli ostaggi uccisi dasono stati identificati: Yotam Haim, rapito dal kibbutz Kfar Aza; Samer Talalka, rapito dal kibbutz Nir Am; un altro ostaggio maschio la cui famiglia ha chiesto che il suo nome non fosse ...

Israele apre il valico di Kerem Shalom. Razzi di Hamas su Gerusalemme - Aggiornamento del 15 Dicembre delle ore 22:43 RaiNews

Gaza, Israele uccide tre ostaggi durante gli scontri: “Un tragico errore”. Proteste a Tel Aviv Il Fatto Quotidiano

Guerra Israele-Hamas, ultime news di oggi: proteste a Tel Aviv per morte accidentale di 3 ostaggi israeliani

La guerra tra Israele e Hamas è arrivata al suo 71esimo giorno. Tutte le notizie e gli aggiornamenti in diretta ...

Israele uccide tre ostaggi per errore. Proteste alle basi militari di Tel Aviv

Centinaia di manifestanti hanno manifestato davanti alla base militare di Kirya a Tel Aviv dopo che l'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso per errore tre ostaggi a Gaza. I manifestanti ...