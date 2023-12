Le minacce all’amico per farsi dare l’auto e i soldi | la 26enne ai carabinieri | «Non potete arrestarmi | sono una nobile»

Leggi su open.online

(Di sabato 16 dicembre 2023) «Giulia Farnese. Iouna». Così ladi Vetralla, in provincia di Viterbo, avrebbe tentato di giustificarsi per nonarrestare. Una carta che, però, non ha convinto i. La giovane, infatti, è stata arrestata con le accuse di estorsione, lesioni e porto abusivo di arma dopo che ha attaccato un conoscente albanese di 39 anni. Secondo quanto ricostruito, riporta la Repubblica, la donna lo scorso giovedì si è diretta a casa del 39enne – tra Roma e Frascati – e a seguito di una discussione a iniziato a minacciarlo. «Dammi la tua auto e i tuoi, devo ana Viterbo», le avrebbe detto. I motivi dietro la richieste e le frasi minatorieancora al vaglio delle autorità. L’uomo, però, si è ...