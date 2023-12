Ivrea, firmato l'accordo tra Comune e Politecnico di Torino per l'innovazione tecnologica e l'alta formazione

... tra cui le tecnologieal servizio dell'uomo (Augmented Humanity). L'obiettivo dell'...si muove all'interno di un quadro complesso e altamente sfidante in cui formazione e competenza sono...

Le leve digitali per la valorizzazione del turismo, ad Assisi l'incontro che dedicato al futuro del settore nell'era tecnologica AssisiEventi

E-commerce pharma, aumentano acquisti digitali: i prodotti più richiesti e le leve che guidano Farmacista33

Valente (Asi), sviluppo Spazio è leva per target Agenda 2030

In occasione della Giornata Nazionale dello Spazio, il presidente dell’Agenzia spaziale italiana afferma che lo sviluppo dell’economia dello ...

Visa: le tre leve per conquistare il turismo internazionale

Roma, 15 dic. (askanews) – Sono millennial o turisti alto-spendenti, vengono in Italia per concedersi un momento di relax, optano principalmente per Roma, Milano e Venezia e realizzano il 60% delle lo ...