Le grandi aziende italiane si aprono al mercato delle infrastrutture subacquee

(Di sabato 16 dicembre 2023) Molti anni fa a pensare al fondo di mari e oceani come a zone nelle quali si sarebbero giocati nuovi equilibri geopolici fu nientemeno che il comandante Jacques Cousteu, chesue idee fece un libro per ragazzi “Mare, ultima speranza”, Fabbri, 1978). Oggi la subacquea, esattamente come lo spazio e la cibernetica, rappresenta uno degli ambienti nei quali sarà necessario lavorare sempre di più, nel quale l’innovazione tecnologica avrà un ruolo determinante, sarà quindi un ambiente con un impatto significativo sia in termini economici sia occupazionali, specialmente per il nostro Paese. Mari e gli oceani rappresentano un capitale naturale enorme: coprono il 70% del globo e occupano un’area di 360 milioni di chilometri quadrati. Eppure manca ancora un’accurata conoscenzaprofondità marine. Attualmente, meno del 20% dei fondali è stato mappato ...