Le connessioni dell’arte | nasce StudioBLu81 Contemporaryart | il laboratorio della pittrice Chiara Fronterrè aperto al territorio

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 16 dicembre 2023) Sarà la personale di pittura “Land-Escape” ad inaugurare lo studio/”, il nuovo progetto. Il vernissage è previsto il 22 dicembre alle 18:30 in via Regina Elena 27 a Marzamemi, in cui si svolgerà una performance musicale curata da Rosita Pignanelli che selezionerà dei brani musicali lasciandosi ispirare dai lavori di, laureata all’Accademia delle belle arti di Napoli, corona il sogno di aprire le porte di un nuovo “rifugio creativo” a tutta la comunità. “Blu81” non è solo luogo di creazione d’arte nel cuore del borgo marinaro di Marzamemi, ma anche uno spazio in cui la passione e la bellezza si ...