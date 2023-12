Lazio | Rovella ci crede | ' Vogliamo fare lo scherzo all' Inter' Sulla Champions

"Nerazzurri favoriti nella lotta scudetto, ma noi siamo pronti a giocarcela", dice il centrocampista ROMA - "Servirà una partita attenta, per noi è ... (247.libero)

"Nerazzurri favoriti nella lotta scudetto, ma noi siamo pronti a giocarcela", dice il centrocampista ROMA - "Servirà una partita attenta, per noi è ... (ilgiornaleditalia)

Il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter: “Sarà un... (calciomercato)

Alla vigilia di Lazio - Inter ha parlato in conferenza stampa a Formello Nicolò Rovella . Il centrocampista biancoceleste, assente per... (calciomercato)

Lazio febbricitante per la Champions - a Madrid senza Rovella e Patric : torna Vecino

Non arriva al meglio la Lazio per l’importantissima sfida di Champions League con l’Atletico Madrid. In Spagna, il gruppo di Maurizio Sarri arriva ... (ilcorrieredellacitta)