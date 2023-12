Lazio-Inter | si ferma l’attaccante nerazzurro | out all’Olimpico

Leggi su rompipallone

(Di sabato 16 dicembre 2023) Verso, Inzaghi perde un attaccanteche non sarà a disposizione del tecnico per il big match che si terràdomani sera A chiudere la sedicesima giornata di Serie A, per quanto riguarda la giornata di domenica, sarà il big matchin programmaalle 20:45. Laè reduce da un pareggio in campionato ed una sconfitta in Champions League quindi una bella vittoria potrebbe far ritrovare un po’ di entusiasmo che ultimamente visti i risultati altalenanti si è andato leggermente a perdere. L’al contrario viene da due vittorie di fila in Serie A ed un pareggio in Champions che le ha comunque consentito di qualificarsi agli ottavi di finale come seconda del girone. Per i ...