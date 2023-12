Lazio-Inter | Sarri unisce pezzi | Immobile ritrova un compagno dal 1? – Sky

Leggi su inter-news

(Di sabato 16 dicembre 2023) Alla vigilia diMaurizioinizia a definire le sue scelte di campo. Un infortunato torna a disposizione in difesa. In avantiuntitolare. SCELTE – Simone Inzaghi non è il solo ad arrivare acon alcune problematiche in rosa. Anche Mauriziodeve fare i conti con alcune assenze, come quella di Alessio Romagnoli. L’allenatore biancoceleste, però, è riuscito a recuperare un pezzo importante e a ricongiungere il puzzle laziale. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, infatti, Patric ha recuperato e tornerà titolare per. Con lui in campo dal 1?, al fianco di Ciroe Mattia Zaccagni ci sarà anche Felipe ...