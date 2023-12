Lazio-Inter | Sarri ne rilancia 3 Un difensore verso il recupero ? Sky

Leggi su inter-news

(Di sabato 16 dicembre 2023)si avvicina. Maurizionelle prossime ore risolverà gli ultimi dubbi di formazione. Il nodo rimane in difesa con due giocatori da valutare. ULTIME ? Si aspetta, match clou della sedicesima giornata di Serie A. In casa nerazzurra, Simone Inzaghi sembra avere pochi dubbi di formazione, per Mauriziorimane invece ancora un nodo in difesa. In primis, rispetto a Madrid, rilancerà Lazzari a destra, Rovella in regia e Felipe Anderson in attacco. Come racconta Matteo Petrucci da Formello per Sky Sport 24, quanto al pacchetto arretrato, Patric e Romagnoli sono da valutare. Più ottimismo per lo spagnolo, che mercoledì aveva saltato la trasferta contro l’Atletico per influenza. Ieri si è allenato da solo, ma se oggi dovesse dare garanzia sarà convocato. Per ...