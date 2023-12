Lazio-Inter | Inzaghi scioglie i dubbi | catena di destra scelta! – Sky

Leggi su inter-news

(Di sabato 16 dicembre 2023)è la sfida che andrà in scena domenica alle 20.45 all’Olimpico, valevole per la sedicesima giornata di Serie A.deve far fronte alle assenze di Dumfries, de Vrij e Cuadrado ai quali si è aggiunto Sanchez. Il tecnico piacentino, secondo le ultime di Matteo Barzaghi su Sky Sport, ha risolto alcuniRISOLTI –non vedrà tra i protagonisti né Denzel Dumfries né Juan Cuadrado, ma Simonesembra aver risolto sulla: «Ailo diviene risolto con Darmian a tutta fascia mentre nei tre dietro, alle sue spalle, agirà Bisseck con Acerbi e Bastoni. In mezzo torna Barella dal 1? con Calhanoglu e Mkhitaryan mentre sulla corsia ...