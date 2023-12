Laurentum | tra i premiati Antonio e Pupi Avati | Sangiuliano | Carlo Conti e Yulia Vaganova

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 16 dicembre 2023) Si è svolta, presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati a Palazzo di Montecitorio, con la conduzione ddi Clelia Patella e del maestro di cerimonie Giordano Fatali, la cerimonia di consegna del Premio, la storica rassegna dedicata alla poesia, arrivata alla sua trentasettesima edizione. Durante la cerimonia di premiazione sono stati consegnati tutti i riconoscimenti più prestigiosi., ail premio per il Giornalismo culturale Il Premio per l’Eccellenza nella Saggistica Storica e nel Giornalismo Culturale è stato attribuito a Gennaro. Per Riccardo Sergio, direttore del Premio,ha dato uno straordinario contributo «alla divulgazione culturale e alla valorizzazione della nostra eredità storica. Da ex collega conosco personalmente il suo ...