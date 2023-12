L’attacco del governo contro il Sud va fermato

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 16 dicembre 2023)al Mezzogiorno delMeloni e della sua maggioranza è sempre più forte ed evidente. L’autonomia differenziata, ossia la secessione dei ricchi per un nuovo centralismo burocratico-affaristico, rappresenta il colpo finale alla possibilità di ridurre le discriminazioni e le disuguaglianze tra Nord e Sud del Paese. Avremo diritti di serie A e di serie B, anzi senza i soldi per i livelli essenziali delle prestazioni avremo la serie C, con risorse destinate sempre di più al settentrione, indegne gabbie salariali con medici, professori e poliziotti per fare alcuni esempi, che guadagneranno più al nord che al sud. Hanno sottratto soldi dal Pnrr destinati al mezzogiorno, con la scusa che non si sarebbero spesi e poi dicono che rifinanzieranno con fondi per la coesione, cioè quelli già destinati al Sud per altri obiettivi (come i giocatori delle ...