Las Palmas vs Cadiz – probabili formazioni

(Di sabato 16 dicembre 2023) Il Laspunta a conquistare quattro vittorie di fila in tutte le competizioni quando domenica 17 dicembre sera accoglierà il Cadice all’Estadio Gran Canaria. La squadra di Garcia Pimienta si è comportata al di sopra delle aspettative nella Liga in questa stagione, raccogliendo 24 punti in 16 partite e sedendosi all’ottavo posto in classifica, mentre ilè 17°, con soli 13 punti nelle 16 partite di campionato del 2023-24. Il calcio di inizio di Lasvsè previsto alle 18:30 Anteprima della partita Lasvsa che punto sono le due squadre LasIl Lassi è assicurato il ritorno nella Liga come seconda classificata della Segunda Division 2022-23 e punta a fare una stagione consecutiva a questo ...