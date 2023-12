L' Al Ahly vola in semifinale al Mondiale per Club ed esulta imitando un fumetto pro Palestina

Leggi su agi

(Di sabato 16 dicembre 2023) AGI - Saranno Urawa Reds-Manchester City e Al Alhy-Fluminense le due semifinali dei mondiali perin corso a Gedda, in Arabia Saudita. L'Urawa, campione d'Asia in carica, giocherà martedì contro la squadra di Guardiola dopo aver piegato i messicani delLeon per 1-0 grazie alla rete siglata da Alex Schalk al 78esimo. L'Al, che detiene il titolo di campione d'Africa, sfiderà lunedì i vincitori della Libertadores, i brasiliani del Fluminense dopo il successo per 3-1 sui padroni di casa dell'Al Ittihad, campione saudita. Benzema ha sbagliato un rigore e ha segnato il gol della bandiera solo nel recupero, mentre tra gli egiziani sono andati a segno Maaloul al 21', El Shahat al 59' e Ashour al 62'. Egypt's Althrashed Al Ittihad 3-1 to send the Saudi side out of the FIFAWorld ...