L’adolescente  e il bambino che in bagno chiedeva “mamma | lo vuoi un cappuccino?”

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ero in auto e questo giovane uomo ha aperto la portiera ed è salito, si è messo comodo dietro, quasi sdraiato. Sembrava a suo agio, con le cuffiette nelle orecchie, il berretto in ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti