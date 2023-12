La verità sul primo incontro tra Kate Middleton e Meghan Markle

Leggi su velvetmag

(Di sabato 16 dicembre 2023) Anche iltrapotrebbe essere riscritto completamente. Con le vicende che si sono scatenate intorno alla traduzione olandese di Endgame, è emerso quanto anche una sola parola possa modificare la percezione della Famiglia Reale. Un’altra traduzione poco accurata, infatti, avrebbe creato un malinteso che riguarda il rapporto tra le due cognate. Ad oggi il rapporto traè quasi inesistente. Come ha confermato la moglie del principe Harry, tra loro ci sono state delle incomprensioni e dei chiarimenti. Per alcuni esperti, inoltre, le due donne sono così diverse da non poter trovare un punto di. Tuttavia, in occasione del ...