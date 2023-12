La verità sconvolgente di Pucho sull' amore per Alice Perego | Le sue parole commoventi

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 16 dicembre 2023) La storia d'tra, due giovani creator molto amati dal pubblico, sembrava essere un vero fiore all'occhiello del mondo dei social. Ma, come spesso accade, la loro relazione ha subito un brusco punto di rottura, lasciando i fan delusi e con l'amaro in bocca. Cosa provanol'uno per l'altro dopo la rottura? L'affetto chemostravano durante la loro storia ha portato alla domanda che tutti si pongono: provano ancora dei sentimenti l'uno per l'altro?ha deciso di rispondere a questa domanda durante un'intervista con Il Barbiere Del Blocco. E senza troppi giri di, il creator ha confessato: "Se hai amato veramente una persona, non ...