La top 5 dei classici e intramontabili film di Natale

Leggi su tuttotek

(Di sabato 16 dicembre 2023)è alle porte e da parte nostra vi proponiamo una top 5 deiche può essere bello rispolverare per l’occasione Prepariamoci quindi insieme alla notte più magica dell’anno con le pellicole che hanno fatto la storia del cinema, e in qualche caso anche della televisione italiana, fino ad entrare di diritto nelle tradizioni natalizie come il panettone, l’albero addobbato o la classica tombolata. Chi non ama accoccolarsi sul divano in compagnia delle persone care o di una tazza di cioccolata calda a guardare una divertente commedia di? Entriamo dunque nel vivo di questa breve classifica. 5. Mamma ho perso l’aereo Top 5perNon èsenza Mamma ho perso l’aereo, ...