La surreale indagine Qatargate su “Non c’è Pace senza Giustizia”

(Di sabato 16 dicembre 2023) Passare dalle prime pagine dei giornali ai trafiletti è il destino più temuto dai politici, ma è l’ordine del giorno per centinaia di indagati in Italia a cui non viene dedicata la stessa esposizione mediatica quando la loro posizione viene archiviata o quando tornano in libertà dopo un uso disinvolto della custodia cautelare. Lo stesso è accaduto a un cittadino italiano, uno dei tanti indagati (ma non ancora processati, e forse mai) nel cosiddetto, scandalo politico di presunta corruzione e riciclaggio di denaro scoppiato nel dicembre 2022 che ha coinvolto alcuni eurodeputati ed ex parlamentari Ue. Le valigie piene di contanti sequestrate all’ex deputato europeo del Partito democratico Antonio Panzieri e fondatore della Ong Fight Impunity – il quale nel frattempo ha patteggiato una pena molto mite: un anno di reclusione e ottantamila euro di multa (e la ...